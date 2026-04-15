Clima en México: Alertan Por 3 Días con Lluvias y Heladas en Estos Estados | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un periodo de tres días de lluvias y descenso de temperaturas ocasionados por el frente frío número 45, que afectará al país del viernes 17 al domingo 19 de abril, con impactos en al menos 22 entidades.

De acuerdo con el organismo, el viernes 17 el sistema frontal se aproximará e ingresará al noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. A la par, una línea seca sobre el noreste del país, combinada con la corriente en chorro subtropical, generará rachas fuertes de viento en el norte, además de chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Para el sábado, el frente frío se extenderá sobre el norte del territorio nacional y mantendrá su interacción con la vaguada, mientras que la línea seca persistirá en el noreste. Estas condiciones favorecerán vientos intensos, lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; chubascos en San Luis Potosí, y precipitaciones aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

El domingo, el sistema se desplazará hacia el noreste y el litoral del Golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión en el sureste del país. Esta combinación incrementará el potencial de lluvias, con precipitaciones muy fuertes.

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Clima para el viernes 17 de abril: ¿dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán y Quintana Roo.

Dónde habrá bajas temperaturas:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Alergias Que Incrementan con los Frentes Fríos

Clima para el sábado 18 de abril: ¿dónde lloverá?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero y Morelos.

Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

Clima para el domingo 19 de abril: ¿dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas.

Dónde habrá bajas temperaturas

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

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