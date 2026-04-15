Frente Frío 45 y Masa de Aire Polar Impactarán a CDMX y Edomex ¿A qué Hora Habrá Heladas?

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 45 afectará este fin de semana a diversas entidades del país, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, con lluvias, vientos fuertes y un descenso en las temperaturas.

De acuerdo con el organismo, el sábado 18 de abril el sistema frontal se extenderá sobre el norte del territorio nacional y se mantendrá asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Asimismo, la presencia de una línea seca sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, provocará rachas intensas de viento en esa región. También se prevén lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; chubascos en San Luis Potosí, y precipitaciones aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Para el domingo, el frente frío se desplazará hacia el noreste del país y el litoral del Golfo de México, lo que incrementará el potencial de lluvias. Se pronostican precipitaciones fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas; además de chubascos en Tabasco y Campeche, y lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

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En tanto, la masa de aire polar asociada al sistema favorecerá un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Clima para el sábado 18 de abril: ¿dónde habrá heladas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el domingo 19 de abril: ¿dónde habrá heladas?

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo : zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

En el caso de la Ciudad de México, se prevé una temperatura mínima de 14 grados durante la mañana, con cielo parcialmente nublado al amanecer y sin condiciones para la formación de heladas.

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