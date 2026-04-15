Un jurado en Estados Unidos determinó este miércoles 15 de abril de 2026 que Live Nation y su filial Ticketmaster tienen un monopolio sobre los grandes recintos de conciertos, lo que supuso una derrota para la empresa en una demanda por reclamaciones presentadas por decenas de estados en el país.

Un jurado federal en Manhattan deliberó durante cuatro días antes de llegar a su decisión este miércoles en el caso, seguido de cerca, que dio a los fans el equivalente a un pase de acceso a camerinos a un negocio que domina el entretenimiento en vivo en Estados Unidos y más allá.

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De la venta de boletos al "control" de recintos

Live Nation Entertainment es propietaria de cientos de recintos, los opera, controla la contratación de artistas en esos lugares o tiene una participación accionaria ahí. Su filial Ticketmaster es considerada ampliamente como la mayor vendedora de entradas del mundo para eventos en vivo.

El caso civil, encabezado inicialmente por el gobierno federal de Estados Unidos, acusó a Live Nation de usar su alcance para asfixiar la competencia, por ejemplo, al impedir que los recintos utilicen múltiples vendedores de entradas.

“Es hora de exigirles cuentas”, manifestó Jeffrey Kessler, abogado de los estados, en su alegato final, al calificar a Live Nation como un “bully monopolístico” que eleva los precios para quienes compran boletos.

Live Nation y Ticketmaster podrían ser sancionadas

El veredicto podría costar cientos de millones de dólares a Live Nation y Ticketmaster, solo por los 1.72 dólares por entrada que el jurado determinó que Ticketmaster cobró de más a los consumidores en 22 estados.

Las empresas también podían recibir sanciones. Además, las sanciones podrían resultar en órdenes judiciales para que se deshagan de algunas entidades, incluidos espacios como anfiteatros de su propiedad.

Live Nation insistió en que no es un monopolio y sostuvo que los artistas, los equipos deportivos y los recintos deciden los precios y las prácticas de venta de entradas. Un abogado de la empresa afirmó que su tamaño era simplemente resultado de la excelencia y el esfuerzo.

“El éxito no va en contra de las leyes antimonopolio en Estados Unidos”, señaló el abogado David Marriott en su conclusión.

Con información de: AP

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