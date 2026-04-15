Día de las Niñas y los Niños: ¿A qué Hora se Presentará 31 Minutos en el Zócalo?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó que 31 Minutos ofrecerá un concierto en el Zócalo con motivo del Día de las Niñas y los Niños, por lo que invitó a las infancias y sus familias para disfrutar del show.

Las autoridades capitalinas informaron que el acceso será gratuito para un espectáculo lleno de humor e imaginación con personajes de la aclamada serie de televisión infantil chilena.

"¡Nos vemos para cantar, reír y celebrar en grande!", invitó la Secretaría de Cultura para que los menores canten éxitos como "Mi muñeca me habló", "Me cortaron mal el pelo", "Bailan sin cesar", "Objeción denegada" y muchas más.

El evento programado para el 30 de abril contará con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida, señaló la institución encabezada por Ana Francis López Bayghen.

"Como cierre monumental del Zocalito de las Infancias, vamos a tener un concierto gratuito de 31 Minutos, que es esta agrupación chilena fantástica que con imaginación, con música, con personajes entrañables que todo mundo queremos mucho, pues además están tirando la casa por la ventana porque prepararon un concierto muy, muy especial para el zócalo de la Ciudad de México", dijo la funcionaria en una conferencia.

Para abril de este año, 31 Minutos lanzó una gira por el país con "Radio Guaripolo II" en ciudades como Guadalajara, Puebla, Mérida, Cancún y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En octubre pasado, la agrupación protagonizó un Tiny Desk, formato de conciertos íntimos organizado por NPR Music para YouTube, en el que retomó el sentimiento latino provocado por las redadas contra migrantes en Estados Unidos.

Video: "31 Minutos" Llega a Tiny Desk para Presentar Sus Éxitos y Criticar al Gobierno de Trump.

¿Por Qué "31 Minutos" se Llama Así?

31 Minutos es una serie creada por la productora Aplaplac, propiedad de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, que ha parodiado los noticieros formales con un giro cómico y absurdo desde el 15 de marzo de 2003.

Los personajes, todos marionetas, presentan noticias ficticias, reportajes y segmentos musicales que combinan humor inteligente con crítica social, mostrando desde el inicio del programa que no se trata de un noticiero convencional y que se toma libertades creativas para entretener a su audiencia.

El nombre del programa tiene una explicación interesante y sencilla: está inspirado en los noticieros tradicionales que suelen durar 30 minutos; sin embargo, los creadores del programa decidieron agregarle un minuto más para diferenciarlo y darle un toque distintivo y humorístico simplemente por lo raro y absurdo de llamarse así.

Los creadores fueron Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

La primera de cuatro temporadas y 69 episodios fue por el canal Televisión Nacional de Chile (TVN) con segmentos con humor y música para fomentar la reflexión y hacer crítica social en formato de noticiero con títeres para reflejar las vivencias no solo de las infancias, sino también de contextos históricos y culturales del momento en Latinoamérica.

Conducido por el enigmático Tulio Treviño, el programa lanzó a la fama a personajes icónicos como Benito Bodoque, Juanín Juan Harry, Mario Hugo, Guaripolo, Patana y muchos otros.

Para el próximo 30 de abril, los niños y las niñas podrán disfrutar del concierto a las 19:00 horas.

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ASJ