Profeco Pone Lonas a Expendios que 'Se Vuelan la Barda' con Precios de Gasolina y Diésel.

La Procuradoría Federal del Consumidor (Profeco) colocó las primeras 10 lonas en expendios que venden gasolina y diésel a preciso excesivos, para advertir a los automovilistas que no compren en esos sitios.

"Estas lonas tienen el objetivo de alertar a las personas sobre un precio caro y puedan elegir algún otro proveedor que tenga precios justos", se indicó en un comunicado.

La Profeco informó que los señalamientos son para cumplir con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dar seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas.

"No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios", se indica en las lonas puestas en estaciones de servicio con precios superiores a lo acordado con empresarios del sector.

La dependencia dijo que, hasta este martes 14 de abril, se han visitado 15 estaciones. Al menos en 10 expendios "se detectaron abusos", pues siete de ellos venden gasolina regular arriba de $24.00 y los tres restantes tienen precios excesivos en diésel.