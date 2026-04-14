Trump Dice que Guerra con Irán Ha Terminado, Según Presentadora de Fox News tras Entrevista

La presentadora de Fox News, Maria Bartiromo, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha terminado.

Según Bartiromo, Trump expresó eso durante una entrevista que se emitirá el miércoles 15 de abril de 2026.

Estos comentarios serían contrarios a las amenazas de Donald Trump de reanudar la guerra si Irán no acepta sus condiciones para un alto el fuego permanente.

Portaviones de EUA rodea África y podría unirse a desplegado en Medio Oriente

El portaviones USS George H.W. Bush (CVN-77) de la Armada de Estados Unidos ha sido avistado navegando frente a la costa de Namibia en dirección sur, lo que apunta a que rodeará África para dirigirse a Oriente Medio, donde se uniría a los otros dos portaviones que Washington ya tiene desplegados en el marco de la guerra contra Irán.

El buque de propulsión nuclear de la clase Nimitz fue avistado este martes frente a las costas de Namibia, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, y todo apunta que, por su rumbo, se dispone a rodear el cabo de Buena Esperanza para alcanzar el Índico y navegar hasta Oriente Medio, donde se uniría al USS Abraham Lincoln, que opera en la región desde febrero como parte de la operación Furia Épica.

De acuerdo con reportes del Pentágono a medios estadounidenses, el George H.W. Bush partió de la base naval de Norfolk a finales de marzo sin que se informara del motivo de su partida ni de su futura ruta.

Unirse a operaciones en Medio Oriente

Cabe la posibilidad de que otro portaviones más, el USS Gerald Ford, se una a las operaciones también en las cercanías de Irán después de haber partido recientemente de Croacia.

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Con información de N+

HVI