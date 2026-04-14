Usuarios Reportan Caída Masiva de X, antes Twitter, Hoy 14 de Abril 2026; ¿Qué Pasó?
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Fue cerca de las 15:00 horas cuando comenzó a registrarse un aumento en el número de informes de fallas relacionadas con la red social
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Usuarios de X, antes Twitter, reportaron la tarde de este martes 14 de abril de 2026 la caída masiva de la red social del empresario multimillonario Elon Musk.
De acuerdo con el sitio Downdetector, fue cerca de las 15:00 horas cuando comenzó a registrarse un aumento en el número de informes de fallas relacionadas con la red social.
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¿Qué pasó con X?
Con 43% de los informes, la principal falla reportada era problemas para ingresar a la aplicación móvil de X; con 27%, la conexión al servidor; y con 16%, intermitencias en la actualización del feed.
¿Caída masiva de la red social?
La mayoría de los reportes provenían de la Ciudad de México; Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco, según el portal especializado en informes de fallas de plataformas digitales.
Los reportes de fallas no solo provenían de México, sino también de Estados Unidos, donde pasadas las 15:00 horas se alcanzó un pico de más de 15 mil informes de intermitencias relacionadas con el funcionamiento de X.
Hasta el momento, la red social no ha emitido comunicación alguna relacionada con la caída de su plataforma, mientras que los reportes de fallas continúan aumentando.
- En México, ya sumaban más de mil 500 informes de la caída de X en el sitio Downdetector al momento de la publicación de esta nota.
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AMP