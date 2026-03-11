Claudia Sheinbaum Decide no Demandar a Elon Musk

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que decidió no demandar al magnate estadounidense, Elon Musk, luego de que la criticó tras del operativo por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de hoy, 11 de marzo de 2026, donde se presentó el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital, Sheinbaum Pardo anunció que finalmente no demandará a Elon Musk.

Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso. Ya vemos si sigue, lo reevaluaremos.

Información en desarrollo...

Con información de N+.

RMT