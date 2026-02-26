Sheinbaum Responde a Musk: “Como Político Es Muy Buen Empresario”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a hablar del magnate Elon Musk, luego de que la criticó tras el operativo por la muerte y detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

En contexto: El empresario estadounidense Elon Musk criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum luego del operativo por el que cayó el Líder del CJNG al comentar que “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel” y que “su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’”.

Como te informamos en N+ , la presidenta Sheinbaum dijo que el Gobierno de México estaba analizando demandar al CEO de X, SpaceX y Tesla.

la presidenta Sheinbaum dijo que el Gobierno de México estaba analizando demandar al CEO de X, SpaceX y Tesla.

Como político, Musk es buen empresario

En la conferencia mañanera de hoy, 26 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que Elon Musk “como político es muy buen empresario”.

La mandataria mencionó que no cree que valga la pena entablar un debate por los dichos de Musk y agregó que los abogados no descartan emprender alguna acción legal contra el magnate.

“Como político es muy buen empresario”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Elon Musk, y consideró que no vale la pena entablar un debate. pic.twitter.com/C8pMBW7ONh — NMás (@nmas) February 26, 2026



Así fue el operativo contra El Mencho





