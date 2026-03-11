Primer Acuerdo con Plataformas Digitales por Violencia Contra la Mujer: Qué Es y Puntos Clave

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el primer acuerdo con plataformas digitales para prevenir la violencia contra la mujer; aquí te informamos en qué consiste el plan con las redes sociales y cuáles son los puntos clave.

En la conferencia mañanera de hoy, 11 de marzo de 2026, la mandataria dijo que el primer acuerdo con las plataformas es “para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ámbito digital. Es voluntario”.

Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer.

Destacó que se trata de un “primer acuerdo” y que “es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”.

Puntos clave

Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento.

Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital.

Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias.

Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas.

Campañas informativas en el espacio digital para:

Generar una convivencia libre de violencias. Fomentar la denuncia ante las autoridades. Proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados. Notificar a personas usuarias que incurran en violaciones a las normas comunitarias. Que provean fuentes de información confiables ante la búsqueda de conceptos relacionados con conductas riesgosas y violencias.

Motivar que las personas usuarias hagan reportes de casos de violencias y explicar:

En qué situaciones se retira el contenido. Qué herramientas existen para limitar el contacto. En qué casos se dará vista a las autoridades competentes.



