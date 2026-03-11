Primer Acuerdo con Plataformas Digitales por Violencia Contra la Mujer: Qué Es y Puntos Clave
La presidenta Sheinbaum destaca que este primer acuerdo con plataformas digitales "es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas"
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el primer acuerdo con plataformas digitales para prevenir la violencia contra la mujer; aquí te informamos en qué consiste el plan con las redes sociales y cuáles son los puntos clave.
En la conferencia mañanera de hoy, 11 de marzo de 2026, la mandataria dijo que el primer acuerdo con las plataformas es “para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ámbito digital. Es voluntario”.
Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer.
Destacó que se trata de un “primer acuerdo” y que “es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas”.
Puntos clave
- Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales para su fortalecimiento.
- Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital.
- Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidos a personas creadoras de contenido y usuarias.
- Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes y en las herramientas de denuncia de las plataformas.
- Campañas informativas en el espacio digital para:
- Generar una convivencia libre de violencias.
- Fomentar la denuncia ante las autoridades.
- Proteger a las mujeres contra contenido y contactos no deseados.
- Notificar a personas usuarias que incurran en violaciones a las normas comunitarias.
- Que provean fuentes de información confiables ante la búsqueda de conceptos relacionados con conductas riesgosas y violencias.
- Motivar que las personas usuarias hagan reportes de casos de violencias y explicar:
- En qué situaciones se retira el contenido.
- Qué herramientas existen para limitar el contacto.
- En qué casos se dará vista a las autoridades competentes.
Información en desarrollo...
