Alerta en la Casa Blanca: ¿Qué Pasó Hoy en Washington?

Una camioneta se estrelló la mañana de hoy, 11 de marzo de 2026, contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, lo que obligó a cerrar la zona en el centro de Washington, informó la policía.

La policía no dio más detalles sobre el conductor del vehículo, que chocó contra una reja en la plaza Lafayette, al norte de la Casa Blanca.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Información en desarrollo…

