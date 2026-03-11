Este miércoles, 11 de marzo de 2026, el Gobierno de México dio a conocer el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir la violencia digital contra las mujeres. Te decimos por qué la red social X no participó.

En conferencia de prensa mañanera, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que el acuerdo está compuesto de nueve acciones de prevención y ocho de atención, con plataformas digitales, como Google, Meta y TikTok.

Noticia relacionada: Primer Acuerdo con Plataformas Digitales por Violencia Contra la Mujer: Qué Es y Puntos Clave.

Citlalli Hernández explicó que la red social X también fue convocada, pero rechazó la invitación con el argumento de que no tienen oficinas en México.

Lo tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tienen una oficina en México no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresado este odio y esta violencia, y el negocio, lo voy a decir así, detrás de la compra de cuentas que se utilizan para estas campañas de odio y que en especial, como bien mencionas, mujeres como la presidenta y algunas otra mujeres públicas son flanco de ataque cotidiano, entonces ahí habrá que pensar, nosotras no quitaremos el dedo del renglón.

Con el argumento de que no tienen oficinas en México, la plataforma X no fue incluida en el acuerdo con el Gobierno federal para evitar la violencia digital contra las mujeres, afirmó Citlalli Hernández. pic.twitter.com/7lUeIEgjo0 — NMás (@nmas) March 11, 2026

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar