Desalojan Edificio de Comisión de Derechos Humanos en Nuevo León por Supuesta Amenaza de Bomba
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Luego de que presuntamente recibieran una amenaza de bomba, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León fue desalojada
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Las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Nuevo León fueron desalojadas luego de que recibieran una supuesta amenza de bomba. Los hechos se originaron durante la tarde de este martes 14 de abril, sobre la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey.
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