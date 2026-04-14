Pelea Termina en Balazos y Deja Un Hombre Herido en San Nicolás, Nuevo León
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La pelea que habría iniciado con palabras y golpes, presuntamente por una mujer, terminó en una agresión con arma de fuego que dejó a un hombre herido en la colonia Constituyentes De Querétaro
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Un altercado, aparentemente por una mujer, dejó como saldo una persona lesionada a balazos durante la madrugada del martes 14 de abril en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hecho ocurrió en la vivienda marcada con el número 507 de la calle Silvestre Dorado, en la colonia Constituyentes De Querétaro, Segundo Sector.
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Presuntamente el agresor venía acompañado de una mujer, se hizo de palabras con el otro hombre, pasaron a los golpes, sacó su arma de fuego y le disparó, dejándolo herido. Elementos de la Policía de San Nicolás arribaron al sitio luego de recibir el reporte de disparos; sin embargo, el responsable y los demás involucrado en la pelea, huyeron del lugar antes de que los oficiales lograran detenerlos.
Trasladan a hombre con herida de bala en la pelvis al IMSS
Paramédicos de Protección Civil Municipal también se movilizaron hasta la calle Silvestre Dorado para brindarle los primeros auxilios al hombre que resultó lesionado, identificado como Jorge Luis de 53 años de edad, quien presentaba impactos en el lado izquierdo de la pelvis, con entrada y salida de bala.
La víctima fue trasladada estable a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Hasta el momento, no han compartido actualizaciones sobre su estado de salud. Mientras tanto, en el lugar donde ocurrió la agresión fue asegurada una arma escuadra color plateada calibre 22 y se acordonó la zona para continuar con las investigaciones. Por ahora, no hay detenidos.
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Con información de Raymundo Elizalde | N+
SHH