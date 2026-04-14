Hombre Sobrevive a Ataque Armado en Colonia Fuentes de Guadalupe, en Nuevo León

Se registró una intensa movilización policiaca por parte de autoridades del municipio de Guadalupe, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de un ataque armado ocurrido en la colonia Fuentes de Guadalupe, donde un hombre resultó lesionado. Los hechos provocaron la rápida intervención de corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, generando alarma entre los habitantes del sector.

De acuerdo con información preliminar, el ataque inició en las inmediaciones de la calle Fuente de Cuarzo, donde hombres armados ubicaron a un hombre al que intentaron atacar en repetidas ocasiones con disparos de arma de fuego. La víctima, al percatarse de la agresión, logró huir del lugar mientras era perseguido por los agresores, quienes continuaban intentando alcanzarlo.

Video: Sobrevive Hombre a Ataque Armado en Colonia Fuentes de Guadalupe

Víctima logra resguardarse en tienda de abarrotes

En su intento por ponerse a salvo, el hombre ingresó a una tienda de abarrotes, donde decidió tirarse al suelo y fingir haber sido herido por un impacto de bala. Esta acción provocó que los agresores desistieran del ataque y se dieran a la fuga, al pensar que habían logrado su objetivo. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención al hombre que fue blanco del ataque armado. Tras su valoración, se descartó que presentara lesiones por arma de fuego.

Sin embargo, se reportaron daños materiales en la zona, ya que al menos un domicilio resultó afectado por impactos de proyectil de arma de fuego, derivado de las detonaciones realizadas durante la agresión.

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Elementos de seguridad resguardaron el área en la colonia Fuentes de Guadalupe, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. La movilización se extendió hasta la avenida Hierro, entre las calles Violeta y Zafiro, donde se registró un cierre total de la vialidad.

El perímetro permaneció asegurado por elementos de la Fiscalía, así como por policías municipales y agentes ministeriales, quienes continuaron con las labores para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.

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Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

RR