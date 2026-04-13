Investigan Presunto Robo de 250 Mil Pesos a Casa de Empeño en el Centro de Monterrey

Una casa de empeño fue presuntamente robada durante la madrugada de este lunes 13 de abril. Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la calle Guerrero y avenida Colón, en el centro de Monterrey, Nuevo León y fueron reportados por empleados hasta el inicio de la jornada laboral, momento en el que se percataron de esta situación.

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A este lugar llegaron oficiales de la Policía de Monterrey, quienes pidieron el apoyo de agentes de investigación luego de percatarse que una ventana de este establecimiento se encontraba quebrada. Minutos más tarde llegaron elementos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes comenzaron a recabar la información necesaria.

Según empleados, este presunto robo trasciende a 250 mil pesos. Hasta el momento no se ha especificado si esta cantidad corresponde a efectivo o se trataría del valor de artículos hurtados. En este lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad, por lo que se espera que las autoridades analicen el material grabado para tratar de identificar a los presuntos responsables.

Piden más patrullajes en zona centro tras robo a joyería

Los elementos de seguridad también señalaron que las alarmas de seguridad de esta casa de empeño no fueron activadas durante el presunto robo, por lo que ya investigan si este establecimiento contaba con las medidas de seguridad necesaria ante este tipo de situaciones. El lugar permanece acordonado y resguardado mientras se llevan a cabo las labores necesarias.

Locatarios de este punto del centro de Monterrey pidieron a la Policía Municipal que lleve a cabo más patrullajes en este sitio para evitar que se sigan registrando más robos. Cerca de este punto se encuentra un operativo activo para tratar de identificar a los presuntos responsables o algún indicio que ayude a dar con su paradero.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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