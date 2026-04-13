Ataque Armado Deja Dos Mujeres Sin Vida y un Hombre Herido en Pesquería, Nuevo León

Un ataque armado registrado la mañana de este lunes 13 de abril en el municipio de Pesquería, Nuevo León, dejó como saldo dos mujeres sin vida y un hombre lesionado, movilizando a corporaciones de seguridad y servicios periciales.

Los hechos ocurrieron en un departamento ubicado en la colonia San Martín, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron hasta la segunda planta del inmueble y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Tras el ataque, dos mujeres murieron en el sitio debido a las lesiones provocadas por los disparos, mientras que un hombre resultó herido y fue trasladado a la Clínica 67 del IMSS para recibir atención médica. Se reporta que el lesionado se encuentra rindiendo su declaración ante las autoridades.

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Se encuentra droga en departamento

En la escena del crimen, elementos periciales y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizaron al menos 13 casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Durante la inspección del domicilio, las autoridades también encontraron diversas dosis de droga, entre ellas marihuana y cocaína, lo que podría estar relacionado con el móvil del ataque, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes, y se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque armado que ha generado movilización policiaca en el sector.

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