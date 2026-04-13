Asesinan a Balazos a Hombre a Bordo de Camioneta en San Pedro, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre la avenida Del Roble en la colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este lunes 13 de marzo, generado una intensa movilización de elementos de seguridad.

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Fue en el cruce del Boulevard Botánica cuando hombres armados se emparejaron con la camioneta de la víctima y habrían disparado en diversas ocasiones contra el conductor. Luego de cometer este crimen, los responsables huyeron del sitio. Tras el reporte de esta balacera, al lugar llegaron paramédicos, mismos que intentaron auxiliar al herido, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Este cruce de inmediato fue resguardado por elementos de la Policía de San Pedro y por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes ya comenzaron con las investigaciones correspondientes. Varias unidades de cuerpos de seguridad comenzaron con despliegues cerca de este punto para tratar de localizar a los responsables.

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Cierran avenida Del Roble tras ataque armado

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero autoridades señalaron que habría recibido al menos cinco impactos de bala. Se espera que sea durante las próximas horas cuando agentes de investigación brinden más información sobre este ataque armado. Debido a la movilización de autoridades, la avenida Del Roble fue cerrada.

En el lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad, mismas que serán analizadas por elementos de investigación para tratar de identificar el vehículo de los presuntos responsables, así como su identidad y poder localizarlos de manera rápida. Este despliegue a casado temor entre ciudadanos debido a que este punto es una zona comercial y de oficinas.

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Con información de Hugo Aranda | N+

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