Encuentran Cuerpo Flotando en el Río Santa Catarina en Guadalupe, Nuevo León

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana del lunes 13 de abril flotando en el Río Santa Catarina, a la altura de la colonia Hacienda Las Escobas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hecho fue reportado a las autoridades por un par de personas que caminaban cerca del punto del hallazgo.

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Elementos de la Policía de Guadalupe se movilizaron hasta el sitio, donde confirmaron la localización de un cuerpo flotando en las aguas del Río Santa Catarina. Elementos de Protección Civil Municipal también arribaron al lugar para acercar al hombre sin vida a la orilla del afluente con el objetivo de iniciar las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial; únicamente informaron que el hombre era de tez morena, vestía camisa azul con un pantalón color negro. La causa de muerte está a reserva de los resultados de la autopsia de ley. No dieron detalles de si cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que, también se podría tratar de una muerte por ahogamiento.

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Encuentran dos cuerpos en el Río Santa Catarina durante febrero

Durante el mes de febrero, en una misma semana, fueron localizados dos cuerpos de hombres sin vida en el Río Santa Catarina. El primero se encontró a la altura de la colonia Independencia, en la ciudad de Monterrey, y el segundo a un costado de la avenida Morones Prieto, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Fue el 10 de febrero cuando se registró el primer hallazgo; el cuerpo fue localizado entre la maleza. Posteriormente, el 12 de febrero fue encontrado el segundo cuerpo en avanzado estado de descomposición, a la altura de la avenida Corregidora.

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Con información de Pedro Caballero | N+

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