Sujetos Armados Atacan y Huyen Dejando a Hombre Herido en Colonia Niño Artillero en Monterrey

Un hombre resultó lesionado tras ser víctima de un ataque armado registrado la tarde de este lunes, 13 de abril, en calles de la colonia Niño Artillero, en el municipio de Monterrey, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aarón Saenz y Lázaro Cárdenas, donde hombres armados abrieron fuego en contra de un hombre, dejándolo herido en el lugar.

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Según la información que ha trascendido, la víctima, un hombre de entre 30 a 35 años de edad, recibió al menos dos impactos de bala en el tórax, por lo que fue atendido tras el ataque. Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

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En el lugar también se realizaron recorridos de seguridad con el objetivo de ubicar a los presuntos responsables, quienes lograron darse a la fuga tras cometer el ataque armado.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención de más personas relacionadas con este ataque armado, ni se han dado a conocer detalles sobre el móvil de la agresión. Asimismo, se espera que en las próximas horas se pueda confirmar si la víctima cuenta con antecedentes o si existía alguna situación previa que pudiera estar relacionada con estos hechos. Elementos de seguridad continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque armado en la colonia Niño Artillero en Monterrey

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Con información de Vladimir Tuexi/ Noticias N+

RR