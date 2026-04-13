Ejecutan a Balazos a Hombre en Parque Público en Escobedo, Nuevo León

La tarde de este lunes 13 de abril se registró una movilización policiaca en la colonia 19 de Julio, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego del hallazgo de un hombre sin vida en un parque público. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ejecutaron a la víctima a plena luz del día mientras se encontraba en el parque ubicado en el cruce de las calles 10 de Junio y René Álvarez.

Testigos señalaron que el hombre estaba sentado en una banca, a un costado de una cuatrimoto, cuando fue sorprendido por los agresores. Presuntamente, los responsables arribaron al lugar a bordo de una motocicleta. Hombres armados atacaron con un arma corta en repetidas ocasiones contra la víctima, quien quedó tendida junto a una cuatrimoto tras el ataque. Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio y acordonaron el área en varios tramos del parque, como parte de las labores de resguardo y levantamiento de evidencias.

Video: Ejecutan a Hombre en Parque Público en Col 19 de Julio en Escobedo

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De acuerdo con autoridades el hombre tendría entre 25 y 30 años de edad; sin embargo, su identidad no ha sido confirmada oficialmente. Asimismo, personal de Servicios Periciales aún no determina el número exacto de impactos de arma de fuego que recibió la víctima, ya que continúan con las investigaciones correspondientes.

Vecinos presenciaron el momento del ataque

El hecho violento ocurrió a plena luz del día y frente a la vista de varios vecinos de la colonia, lo que ha generado preocupación por la inseguridad en la zona. Autoridades ministeriales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este ataque armado.

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Con información de Alexis Lozano/ Noticias N+

RR