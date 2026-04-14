Confirman que Eran Dos Menores de Edad las Víctimas de Ataque Armado en Pesquería, NL

Las mujeres ejecutadas en una casa del municipio de Pesquería eran menores de edad, según informaron las autoridades que llevan el caso. La información fue confirmada luego de las primeras indagatorias realizadas tras el hecho violento registrado en la zona

Video: Eran Menores de Edad Mujeres Ejecutadas en Colonia Lomas de San Martin en Pesquería

Luego de que se informara la agresión ocurrida la madrugada del lunes 14 de abril en un departamento de la calle Siena, en la colonia Lomas de San Martín, familiares de las víctimas acudieron al lugar y posteriormente a las instalaciones correspondientes para identificarlas de manera oficial ante las autoridades que llevan la investigación.

Las fallecidas fueron identificadas como Ana Sofía, de 17 años, y Johana, de 14 años. En el mismo ataque armado resultó lesionado José Guadalupe, de 23 años, quien fue trasladado de emergencia a un hospital del IMSS en Apodaca para recibir atención médica especializada debido a las heridas provocadas por los disparos.

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Por su parte, de los agresores aún no se tiene rastro, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar a los responsables de este hecho violento que dejó como saldo dos menores sin vida y un hombre herido de gravedad.

Autoridades informaron cómo sucedieron los hechos en Pesquería

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados arribaron hasta la segunda planta del inmueble ubicado en la colonia San Martín y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior del departamento, generando pánico entre vecinos del sector y una rápida respuesta de las autoridades.

Tras el ataque, dos mujeres murieron en el sitio debido a las lesiones provocadas por los disparos, mientras que el hombre herido fue trasladado a la Clínica 67 del IMSS, donde recibe atención médica y se reporta que se encuentra rindiendo su declaración ante las autoridades correspondientes sobre lo ocurrido.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR