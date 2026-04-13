Investigan Presunto Robo de 7 Mil Dólares, 230 Mil Pesos y un Auto en Guadalupe, NL

Luego de que se reportara el presunto robo de dólares, un vehículo, un celular de gama alta y más de 200 mil pesos en efectivo, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) llevaron a cabo un operativo en un domicilio ubicado dentro de un sector privado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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Fue durante este lunes 13 de abril cuando agentes de investigación arribaron a la calle Jardines de Escorial, en la colonia Jardines de Andalucía, luego de que la señal de un teléfono celular, presuntamente robado junto con el resto del botín, los llevara hasta ese punto. Tras obtener una orden de cateo, los elementos ingresaron a la propiedad, donde peritos de la Fiscalía comenzaron con las diligencias correspondientes.

Elementos de seguridad buscaban dentro de esta propiedad alrededor de 230 mil pesos en efectivo, 7 mil dólares, un celular de alta gama y un vehículo con un valor cercano al medio millón de pesos. Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles de cuando ocurrió este presunto robo o el lugar donde aparentemente se llevó a cabo, por lo que se espera que se brinden más datos en los próximos días.

Roban 250 mil pesos en casa de empeño en el centro de Monterrey

Al terminar este despliegue, los elementos no brindaron detalles sobre los resultados de este cateo. La propiedad quedará bajo resguardo por los agentes ministeriales mientras se llevan a cabo los trabajos de investigación correspondientes. La presencia de las unidades llamó la atención de vecinos del sector, quienes observaron el despliegue.

Otro caso de robo ocurrió en una casa de empeño ubicada en el centro de Monterrey durante la tarde de este 13 de abril. En este sitio, el monto que se presuntamente fue hurtado trasciende a los 250 mil pesos. Ciudadanos ha pedido a las autoridades que lleven a cabo más rondines de seguridad tras el incremento de este tipos de delitos en diversos puntos del Área Metropolitana de Monterrey.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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