Sube Peaje en Autopista Monterrey-Nuevo Laredo; Esto Cuesta Ahora

La mañana del lunes 13 de abril subió el costo del peaje en la caseta de cobro de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Quienes viajan de Nuevo León al vecino estado de Tamaulipas tendrán que pagar 15 pesos más en la tarifa por el aumento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Noticia relacionada: Graban Asalto en Carretera a Monterrey, Nuevo León; Así Fue el Momento

El costo del peaje en la caseta de cobro de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo anteriormente estaba en 332 pesos; sin embargo, a partir de esta semana incrementó a 347 pesos, la cantidad actual que tendrán que pagar los conductores para llegar al estado de Tamaulipas por esta transitada vía de comunicación.

Cabe destacar que no fue solo en la caseta de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo que se registró este aumento en el costo del peaje; el incremento por parte de CAPUFE también se dio en otras casetas de cobro ubicadas en distintas autopistas de México, como la Torreón-Saltillo, Córdoba-Veracruz, Durango-Mazatlán, Cuernavaca-Acapulco, entre otras más.

Video: Sube Peaje en Autopista Monterrey- Nuevo Laredo; Esto Debes Pagar Ahora

Denuncian robo a automovilistas en autopista Nuevo Laredo-Monterrey

El fin de semana, un conductor denunció a través de redes sociales que fue víctima de un asalto y grabó el momento en el que los mismos hombres que les robaron, le dieron alcance a otro automovilista para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente darse a la fuga.

Fue en el kilómetro 36 de la autopista Nuevo Laredo-Monterrey, casi llegando a la ciudad, a la altura del municipio Ciénega de Flores, donde se registró el asalto al conductor de una camioneta roja. Hasta el momento, no hay una denuncia formal, ni detenidos por este robo.

Historia recomendada:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH