Detienen a Presunto Responsable de Feminicidio de Niñera en Monterrey, Nuevo León

Luego de casi dos semanas, fue detenido el principal sospechoso del asesinato de una niñera, ocurrido en un departamento del municipio de Monterrey. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Especializada en Feminicidios informaron el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Neri Alexander "N" de 26 años de edad.

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El presunto implicado presuntamente habría acabado con la vida de la mujer, dedicada a cuidar niños, luego de una serie de peleas a inicios del mes de abril de 2026 en un departamento de la colonia Central en la ciudad de Monterrey. Según las indagatorias, Neri Alexander "N" era pareja sentimental de la víctima, de 34 años de edad.

El hombre presuntamente aprovechando la relación de confianza, ingresó a la vivienda que rentaba la mujer, identificada como Francisca, la golpeó y asfixió. Los resultados de la autopsia indicaron que la causa de muerte de la víctima fue por estrangulamiento. De acuerdo con las autoridades, la agresión habría ocurrido el 1 de abril, pero el cuerpo fue localizado el 3 de abril en un inmueble ubicado sobre la avenida Rodrigo Gómez.

Imponen prisión preventiva a presunto feminicida de niñera

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Neri Alexander "N" fue detenido en el 12 de abril de 2026 por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Al sospechoso de delito de feminicidio se le impuso medida cautelar de prisión preventiva en el penal numero 1 de Apodaca, Nuevo León, donde permanecerá mientras continúa la investigación del caso.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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