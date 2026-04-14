Detienen a Carretonero por Maltrato y Rescatan a Caballo en Monterrey, Nuevo León

Un carretonero fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido presuntamente golpeando a su caballo en calles del poniente de la ciudad, en un caso que generó indignación entre vecinos de la zona.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Nueva York y Nueva Jersey, en la colonia Industrial Lincoln, donde un oficial detectó al hombre mientras conducía un carretón y, presuntamente, azotaba al animal con una cuerda para obligarlo a avanzar con mayor rapidez.

De acuerdo con el reporte policial, además de la agresión, el caballo presentaba signos visibles de descuido, pues no aparentaba estar bien alimentado, lo que encendió las alertas del elemento, quien procedió a detener al conductor por presunto maltrato animal.

Video: Detienen a Carretonero por Maltrato; Esperan Atención para Caballo en Colonia Industrial

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Vecinos y comerciantes le proporcionan alimento y agua

Tras la detención, el equino permaneció en el sitio a la espera de ser rescatado; sin embargo, el apoyo de personal de Bienestar Animal del Gobierno del Estado se demoró por varias horas. Según se informó, el llamado de auxilio fue realizado alrededor de las nueve de la mañana, pero la atención no llegó de manera inmediata.

Durante ese lapso, vecinos del sector y empleados de negocios cercanos se acercaron para auxiliar al caballo, proporcionándole agua y alimento para mitigar su estado, en un acto que fue reconocido por quienes presenciaron la situación.

El caso ha reavivado la preocupación por el uso de animales de carga en la zona urbana y la necesidad de reforzar la atención oportuna ante denuncias de maltrato animal.

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