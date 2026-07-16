¿Quién Será el Décimo Habitante de La Casa de los Famosos México? Estas son las Pistas

Las revelaciones en La Casa de los Famosos México 2026 no se detienen. Poco después de confirmar a Masad Altamimi como el noveno habitante, el programa ya adelantó las pistas del décimo integrante que se sumará a la cuarta temporada del reality de Televisa y ViX.

Las pistas reveladas

En el video difundido tras el destape de Masad, la producción mostró un adelanto cargado de referencias sobre el próximo habitante. Entre los elementos que aparecen en el clip destacan:

Su gusto por la música

Su afición a los videojuegos

Una referencia a un tráiler

Unos audífonos rosas

Una rosa blanca

🚨 ¡NUEVAS PISTAS! 🚨 🎮 + 🎧🌸 ¿Quién creen que sea el décimo habitante de #LaCasaDeLosFamosos? 🏠👀



🔺 Descubre de quién se trata este jueve 16 de julio en punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales 🚨 pic.twitter.com/QamHwoNR8e — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 16, 2026

Estos detalles han generado ruido entre los seguidores del programa, quienes ya especulan sobre qué tipo de vínculo,profesional o personal, podría tener el o la próxima habitante con la producción de Televisa.

Algunos han mencionado los nombres de Ari Gameplays y Arantza Ruiz.

¿Cuándo se revela su identidad?

De acuerdo con la producción, el nombre del décimo habitante se dará a conocer este jueves a las 8:28 p.m., a través de Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y ViX.

Con Masad Altamimi ya instalado como noveno, la producción ha mantenido un ritmo acelerado de revelaciones previas al estreno oficial del programa, programado para el 26 de julio. Cada destape ha venido acompañado de un video de pistas, una estrategia que ha mantenido la conversación activa entre la audiencia mientras se acerca el arranque de la temporada.