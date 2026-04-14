En las últimas semanas, tanto opositores demócratas como integrantes del movimiento MAGA han declarado que sienten preocupación por la salud mental de Donald Trump y piden su remoción. ¿Sería posible activar la Vigésimoquinta Enmienda para removerlo? Te explicamos en qué consiste.

Comunicadores y políticos de derecha, como Candace Owens y Marjorie Taylor Greene , han denunciado las declaraciones de Trump ante temas como Irán y el papa León XIV.

y , han denunciado las declaraciones de Trump ante temas como Irán y el papa León XIV. Tucker Carlson calificó los comentarios de Trump emitidos en Pascua como el “primer paso hacia una guerra nuclear”.

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Antiguos partidarios de Trump piden su remoción

El presidente de Estados Unidos siempre se ha distinguido por una retórica incendiaria. No obstante, en las últimas semanas sus declaraciones han escandalizado no solo a los demócratas, sino también a sus propios correligionarios.

Antiguos partidarios de Donald Trump han pedido la destitución del republicano de 79 años tras las declaraciones que ha emitido al calor de la guerra en Irán. La promesa de “aniquilar toda una civilización” encendió las alarmas entre varios sectores republicanos, que ahora piden su remoción.

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Estas preocupaciones se vieron reforzadas por las declaraciones contra el papa León XIV. Por ejemplo, la excongresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien rompió con Trump el año pasado, declaró en X, antes Twitter:

“No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”.

Por su parte, la comentarista de derecha Candace Owens calificó a Donald Trump como “lunático genocida” por las amenazas hacia Irán.

Piden usar la Enmienda 25 para remover a Donald Trump

Ante este comportamiento, antiguos aliados, entre ellos la propia Greene, se han sumado a los demócratas para exigir que el gabinete de Trump invoque la 25.ª Enmienda. Este artículo de la Constitución de Estados Unidos contempla la transferencia del poder en caso de que un presidente se vea incapacitado para gobernar, especialmente por motivos de salud.

En su sección cuarta, la Enmienda 25 señala que es posible la transferencia de poder si el presidente “está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo”. Para que esto sucediera, tendrían que estar a favor el vicepresidente y la mayoría de los secretarios.

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Para hacer efectiva la deposición, los funcionarios tendrían que transmitir “al presidente pro tempore del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el presidente está imposibilitado”.

Bajo este supuesto, JD Vance ascendería al cargo, pues la ley contempla que “el vicepresidente inmediatamente asumirá los poderes y obligaciones del cargo como presidente en funciones”. Es posible que una mayoría de los estadounidenses apoyara un cambio de esta naturaleza.

En febrero del 2026, una encuesta de Reuters e Ipsos reveló que el 61% de los estadounidenses considera que Donald Trump se ha vuelto errático con la edad. Solo el 45% considera que se encuentra en forma para cumplir con los retos que implica el cargo.

Con información de: AFP

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