Donald Trump afirmó que 34 buques cruzaron por el estrecho de Ormuz, en el mejor día de tránsito para esta franja de mar desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. No obstante, este número es mucho menor que el número de barcos que pasaban por la zona antes de la guerra contra Irán.

Un día antes, el mandatario estadounidense anunció un bloqueo en el estrecho de Ormuz, tras el fracaso de las negociaciones con Irán realizadas en Pakistán .

tras el fracaso de las negociaciones con Irán realizadas en . Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en febrero del 2026 pasaron un promedio de 130 buques al día.

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34 pasaron por el estrecho de Ormuz en un día, según Trump

A través de la red social Truth Social, Donald Trump presumió el número de barcos que habían atravesado el estrecho de Ormuz el día anterior:

“Ayer, 34 barcos cruzaron el estrecho de Ormuz, la cifra más alta desde que comenzó este absurdo cierre”.

Previamente, el presidente de Estados Unidos había anunciado un bloqueo al estrecho de Ormuz, después de que fracasaran las negociaciones con Irán en Islamabad, capital de Pakistán. El republicano amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que desafiara el bloqueo naval de los puertos de Irán que entró en vigor el lunes.

El 13 de abril, los mercados respondieron positivamente a la posibilidad de que continúen las negociaciones y varias bolsas alrededor del mundo reportaron ganancias. No obstante, los precios del petróleo se dispararon tras el anuncio del bloqueo y superaron los 100 dólares por barril.

Video: Trump Anunció Bloqueo del Estrecho de Ormuz tras Fracaso con Irán

Antes de la guerra pasaban 130 buques al día

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el espacio crítico donde se dirime el actual conflicto en Medio Oriente. Tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán bloqueó el paso que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y colocó minas en la zona. Posteriormente, Irán anunció que pensaba cobrar un peaje a los buques que cruzaran la franja marítima.

Pese al anuncio de un cese al fuego en Medio Oriente, que no ha incluido a Líbano, la tensión alrededor del estrecho de Ormuz permanece. Por la zona transita el 20% del suministro de hidrocarburos a nivel mundial.

Durante febrero del 2026, por el estrecho de Ormuz transitaron a diario un promedio de 130 barcos, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Por su parte, el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC, por sus siglas en inglés) calculaba que 138 buques pasaban a diario por la zona antes del inicio de la guerra contra Irán.

Los 34 buques que señaló Trump apenas representarían una cuarta parte del tráfico regular en el estrecho.

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Con información de EFE y AFP