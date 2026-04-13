¿Por Qué Está Tan Caro el Jitomate y Cómo Influye la Guerra en Irán en Precio de los Alimentos?

En los últimos meses el jitomate se ha encarecido de forma notoria para los mexicanos. El aumento en los precios de las hortalizas ha sido afectado por cuestiones climáticas y logísticas. No obstante, la guerra en Irán ya es un factor decisivo, pues la falta de petróleo afecta al suministro de fertilizantes.

El precio del jitomate ha crecido un 42.01% en los últimos meses, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

ha crecido un 42.01% en los últimos meses, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Actualmente el kilo del jitomate se encuentra entre 60 y 70 pesos.

En el último año el precio de esta fruta ha aumentado un 126.3%.

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¿Por qué ha subido de precio el jitomate en México?

Durante 2026, el jitomate y el limón han visto un notable aumento en los precios. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) también reporta un aumento en el pepino, el tomate verde y la papa por encima de la inflación general, que en marzo se ubicó en el 4.59%, según datos del INEGI.

En el caso del limón, especialistas indicaron a N+ que el principal factor fueron los hechos de violencia registrados en los últimos meses al occidente del país. Colima y Michoacán, principales productores de este cítrico se vieron afectados por los hechos violentos que siguieron al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Video: Factores Climáticos y Cuestiones de Logística Provocan Una Subida en los Precios del Jitomate y el Limón

En el caso del jitomate, productores han señalado que la producción se vio afectada por cuestiones climáticas. Un ejemplo está en las lluvias torrenciales de octubre del 2025, que se llevaron cultivos de maíz, frijol y jitomate en Hidalgo.

La escalada de precios ha motivado que aun la presidenta se pronuncie al respecto. Ya en marzo del 2026, Claudia Sheinbaum indicó en la conferencia mañanera que un factor que contribuye al aumento del precio del jitomate se debe a las heladas de inicios de año, que propiciaron un aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos, pese a las cuotas compensatorias de Donald Trump hacia este fruto.

La influencia de la guerra en Irán sobre los precios de los alimentos

Pero hay otro factor mencionado por los productores de jitomate que afecta al precio de esta hortaliza: el precio de los productos agroquímicos. La alta demanda de alimentos exige el uso intensivo de fertilizantes en los cultivos; sin estos, la producción mundial no podría cubrir la demanda generada por 8 mil millones de personas.

No obstante, el precio de los agroquímicos es sensible a coyunturas como las guerras. La producción de fertilizantes depende de dos sustancias críticas para la humanidad: el ácido sulfúrico y el amoniaco. En ambos casos, su producción depende del gas natural, de donde se obtiene la energía para su procesamiento.

Por si fuera poco, gran parte de estos fertilizantes siguen una ruta específica: el estrecho de Ormuz. Al respecto, la consultora Kpler señaló a la agencia AFP que “un 33% de los fertilizantes mundiales, incluido el azufre y el amoníaco" por la franja marítima cerrada por la guerra en Irán.

A través de este paso hacia el océano Índico circulan buques provenientes de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y que se emplean en sitios tan distantes como Brasil, China o la India. Por si fuera poco, Kpler subraya que por el momento “no existe una alternativa viable” a esta ruta: “las rutas terrestres están limitadas por la capacidad de los oleoductos y de los camiones”.

Video: Precio de Jitomate Encarece la Venta de Comidas y Productos en la Cuaresma

El efecto de la guerra en Irán y el suministro de fertilizantes ya se empieza a notarse en los próximos meses, cuando los productores preparen las siguientes siembras.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha indicado que los precios de los alimentos a nivel mundial ya han subido por segundo mes consecutivo, ante la alza de los costos energéticos que ha dejado el conflicto en Medio Oriente. No obstante, las afectaciones serán mayores en los próximos meses, según explicó en un comunicado Máximo Torero, Economista Jefe de la FAO:

“Con todo, si el conflicto se prolonga por más de 40 días, con los elevados costos de los insumos y los escasos márgenes actuales, los agricultores tendrán que elegir si seguir cultivando lo mismo pero con menos insumos, si sembrar menos o si pasar a cultivos que requieran menos fertilizantes”.

Y añadió:

“Esas decisiones afectarán a los rendimientos futuros y determinarán el suministro de alimentos y los precios de los productos básicos que tendremos lo que queda de este año y todo el año próximo”.

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