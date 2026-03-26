Precios de Jitomate, Limón y Pollo se Disparan en México: ¿Qué Causó el Aumento?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó los motivos del aumento del precio de productos como el jitomate, el limón y el pollo durante la primera quincena de marzo de 2026.

En su conferencia de prensa mañanera de hoy, 26 de marzo de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada por el repunte de la inflación y su impacto en productos de la canasta básica, en los primeros quince días del tercer mes del año.

“Hay tres productos que se incrementaron bastante: jitomate, limón y pollo”, señaló Sheinbaum Pardo.

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Causas del incremento

En primera instancia, explicó que el aumento del costo del jitomate y el limón derivó de una helada en Florida, Estados Unidos.

“El jitomate y el limón, su principal causa es una helada que hubo en Florida (…) Mucha de su producción se echó a perder por la helada, entonces al haber escasez en Florida pues aumenta la demanda, y en este caso aumentó el precio de estos productos”, explicó.

Respecto al pollo, refirió que su incremento es por otras características. Informó que hace dos días planteó al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, que se puedan reunir con los productores.

Asimismo, para “ver la posibilidad de que estos productos también puedan entrar al PACIC (Paquete contra la Inflación y la Carestía); estamos viendo este esquema”.

“Es temporal, en estos productos es algo estacional, no es algo que pensemos que va a continuar para todo el año”, agregó la mandataria nacional sobre el aumento.

Tope al precio del diésel

Por otra parte, anunció que luego de un diálogo con empresarios gasolineros del país se logró fijar un tope al precio del diésel, aunque se seguirá revisando porque el costo aún es alto.

“La otra medida es que no aumente el precio del diésel, es el principal insumo para el transporte de carga (…) A pesar de que tienen el IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel, se estaba vendiendo en muchos lugares en 30 pesos; entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, no forzado, está sobre los 28.50 pesos, y les dije yo que es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando”, informó.

De acuerdo con Sheinbaum, se está revisando el tema para que pueda darse —en este periodo de aumento del precio del petróleo— a menores costos para que no influya en la inflación.

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Con información de N+.

spb