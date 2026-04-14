Dios No Está con los Malvados, Prepotentes y Soberbios: Papa León XIV Luego de Críticas de Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al papa León XIV, el pontífice dijo hoy, 14 de abril de 2026, que Dios no está con los malvados, prepotentes y soberbios.

En contexto: Donald Trump criticó al papa León XIV al llamarlo “débil” en cuestión de política exterior.

Donald Trump criticó al papa León XIV al llamarlo “débil” en cuestión de política exterior. Los dichos de Trump se dieron luego de que el papa León alzó la voz contra la guerra en Irán.

Cuestionado sobre lo que dijo el presidenta de Estados Unidos, el papa dijo que no tiene miedo de la de la administración Trump y que seguiría levantando la voz contra la guerra.

En medio de la tensión con el papa, el presidente Trump publicó una imagen en la que se muestra como la figura de Jesucristo, aparentemente curando a un enfermo postrado en una cama, rodeado de militares, médicos y una mujer rezando.

Al fondo de la imagen, aparentemente creada con inteligencia artificial (IA), se observan la bandera de Estados Unidos, dos águilas volando, soldados como si fueran ángeles en el cielo, la Estatua de la Libertad, edificios y monumentos icónicos estadunidenses.

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Dios no está con los malvados, prepotentes y soberbios

Durante su segundo día de visita en Argelia, el papa León XIV dijo “el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su reino de amor y de paz, cada día".

El papa pronunció dichas palabras en un centro para adultos mayores en la ciudad de Annaba, al noroeste de Argelia, país donde fue obispo San Agustín, que inspiró la orden a la que pertenece León XIV.

El pontífice mencionó que está “contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios".

Agregó que piensa “que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras".

El papa León XIV concluirá su visita a Argelia con una misa en la basílica que lleva el nombre del santo de Hipona. Se trata de la primera etapa de su viaje por África, que comenzó el lunes, 14 de abril de 2026, cuando Trump se lanzó contra él, por la guerra en Irán.

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Concentración del poder tecnológico amenaza la democracia

En una carta dirigida a la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, el papa León XIV advirtió que “la concentración de poder tecnológico, económico y militar en pocas manos amenaza tanto la participación democrática de los pueblos como la concordia internacional".

En el mensaje, el papa reflexionó sobre el ejercicio del poder como un "elemento crucial" para buscar la paz mundial.

El papa explicó que la doctrina social de la iglesia y el catecismo consideran el poder "no como un fin en sí mismo sino como un medio ordenado al bien común".

"Esto implica que la legitimidad de la autoridad no depende de la acumulación de fuerza económica o tecnología sino de la sabiduría y la virtud con la que se ejerce", afirmó y apuntó a la "justicia", la "fortaleza" o la "templanza" como actitudes "esenciales" para ejercer legítimamente la autoridad y contra la "autoexaltación" y el "abuso de poder".

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RMT