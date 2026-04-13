Aumento en Precio de Casetas Hacia Acapulco: Estas Son las Nuevas Tarifas en Autopista del Sol

Toma tus precauciones si vas a viajar a Acapulco; a partir de hoy, 13 de abril de 2026, subieron las tarifas de las casetas en la Autopista del Sol. Aquí los detalles sobre los nuevos precios, según Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Terminaron las vacaciones de Semana Santa y con el fin del descanso llegó un aumento en las tarifas de las casetas a Acapulco, Guerrero.

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Nuevos precios en Autopista del Sol

A continuación, te decimos las nuevas tarifas vigentes para autos a partir de hoy, 13 de abril de 2026, de acuerdo con Capufe.

Caseta Tlalpan, tramo México-Cuernavaca: 156 pesos.

Caseta Alpuyeca, tramo Cuernavaca-Alpuyeca: 68 pesos.

Caseta Alpuyeca, tramo Alpuyeca-Puente de Ixtla: 32 pesos.

Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Paso Morelos: 80 pesos.

Caseta Paso Morelos, tramo Paso Morelos-Chilpancingo: 126 pesos.

Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Chilpancingo: 209 pesos

Caseta Palo Blanco, tramo Chilpancingo-Tierra Colorada: 190 pesos.

Caseta La Venta, tamo Tierra Colorada-Acapulco: 171 pesos.

En total, si viajas de CDMX a Acapulco, en auto vas a pagar 1,032 pesos de casetas.

Pecios para motos

Los precios vigentes para quienes viajan en moto son los siguientes:

Caseta Tlalpan, tramo México-Cuernavaca: 78 pesos.

Caseta Alpuyeca, tramo Cuernavaca-Alpuyeca: 34 pesos.

Caseta Alpuyeca, tramo Alpuyeca-Puente de Ixtla: 16 pesos.

Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Paso Morelos: 40 pesos.

Caseta Paso Morelos, tramo Paso Morelos-Chilpancingo: 63 pesos.

Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Chilpancingo: 104 pesos

Caseta Palo Blanco, tramo Chilpancingo-Tierra Colorada: 95 pesos.

Caseta La Venta, tamo Tierra Colorada-Acapulco: 85 pesos.

Si viajas en moto de CDMX a Acapulco, vas a pagar 515 pesos.

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Con información de N+.

RMT