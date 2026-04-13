Aumento en Precio de Casetas Hacia Acapulco: Estas Son las Nuevas Tarifas en Autopista del Sol
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Aquí te decimos cuánto cuestan las casetas a Acapulco, a partir de hoy
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Toma tus precauciones si vas a viajar a Acapulco; a partir de hoy, 13 de abril de 2026, subieron las tarifas de las casetas en la Autopista del Sol. Aquí los detalles sobre los nuevos precios, según Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Terminaron las vacaciones de Semana Santa y con el fin del descanso llegó un aumento en las tarifas de las casetas a Acapulco, Guerrero.
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Nuevos precios en Autopista del Sol
A continuación, te decimos las nuevas tarifas vigentes para autos a partir de hoy, 13 de abril de 2026, de acuerdo con Capufe.
- Caseta Tlalpan, tramo México-Cuernavaca: 156 pesos.
- Caseta Alpuyeca, tramo Cuernavaca-Alpuyeca: 68 pesos.
- Caseta Alpuyeca, tramo Alpuyeca-Puente de Ixtla: 32 pesos.
- Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Paso Morelos: 80 pesos.
- Caseta Paso Morelos, tramo Paso Morelos-Chilpancingo: 126 pesos.
- Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Chilpancingo: 209 pesos
- Caseta Palo Blanco, tramo Chilpancingo-Tierra Colorada: 190 pesos.
- Caseta La Venta, tamo Tierra Colorada-Acapulco: 171 pesos.
En total, si viajas de CDMX a Acapulco, en auto vas a pagar 1,032 pesos de casetas.
Pecios para motos
Los precios vigentes para quienes viajan en moto son los siguientes:
- Caseta Tlalpan, tramo México-Cuernavaca: 78 pesos.
- Caseta Alpuyeca, tramo Cuernavaca-Alpuyeca: 34 pesos.
- Caseta Alpuyeca, tramo Alpuyeca-Puente de Ixtla: 16 pesos.
- Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Paso Morelos: 40 pesos.
- Caseta Paso Morelos, tramo Paso Morelos-Chilpancingo: 63 pesos.
- Caseta Paso Morelos, tramo Puente de Ixtla-Chilpancingo: 104 pesos
- Caseta Palo Blanco, tramo Chilpancingo-Tierra Colorada: 95 pesos.
- Caseta La Venta, tamo Tierra Colorada-Acapulco: 85 pesos.
Si viajas en moto de CDMX a Acapulco, vas a pagar 515 pesos.
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Con información de N+.
RMT