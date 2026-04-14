Aumento de Precio en Casetas: ¿Cuál es la Nueva Tarifa en la Autopista México-Puebla?

¡Toma precauciones! Caminos y Puentes Federales (Capufe) incrementó el precio de las casetas de peaje en autopistas del país, incluida la México-Puebla, por lo que aquí te informamos cuál es la nueva tarifa para autos y motocicletas en esta vialidad del centro de la República Mexicana.

Cabe señalar que el aumento del precio de las casetas de peaje entró en vigor desde el lunes 13 de abril de 2026, luego del periodo vacacional de Semana Santa.

En comparación con los precios del año anterior, los incrementos van del 4.40 al 7.25%.

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Tarifas en casetas de México

De acuerdo con la nueva información, así quedó la tarifa en las principales vías:

Chamapa-Lechería : El costo es de 69 pesos para autos y 34 para motos.

: El costo es de 69 pesos para autos y 34 para motos. México-Querétaro : 226 pesos para coches y 113 para motos.

: 226 pesos para coches y 113 para motos. México-Puebla : 226 pesos para autos y 113 para motos.

: 226 pesos para autos y 113 para motos. México-Cuernavaca: 156 pesos para autos y 78 para motos.

156 pesos para autos y 78 para motos. Cuernavaca-Acapulco: 670 pesos para coches y 335 para motos

Esta última es la segunda carretera con el precio más alto del país; por encima solo está la Durango-Mazatlán: 820 pesos para autos y 410 para motos.

Video: Aumentan los Precios en las Casetas de Peaje en Carreteras de Puebla ¿Cuánto Deberás Pagar?

Nueva tarifa en la México-Puebla

De acuerdo con el documento de Tarifas Vigentes para 2026 de Capufe, el nuevo costo de las casetas en la México-Puebla es el siguiente:

Chalco (Mexico-Chalco)

Motos: 13

Autos: 26

Ixtapaluca (Chalco-Mexico)

Motos: 13

Autos: 26

San Marcos (Mexico-San Martin Texmelucan)

Motos: 86

Autos: 173

San Marcos BIS (Mexico-Circuito Exterior Mexiquense)

Motos: 15

Autos: 30

San Martín (San Martin Texmelucan-Puebla)

Motos: 26

Autos: 53

Ruta de la autopista México-Puebla. Foto: SICT

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Con información de N+.

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