N+ Focus: "Agua Bienestar" y su Falta de Atención a las Comunidades con Crisis de Agua en CDMX

A un año tres meses del programa "Agua Bienestar" no se ha cumplido el compromiso de atender a las comunidades que padecen escasez crítica de agua en la Ciudad de México.

Javier Meza, vecino de San Miguel Ajusco, Tlalpan

"Creo que ni nos conocen a nosotros porque ni nos pelan, según Agua Bienestar y todo pero. Eso es una discriminación, digo que no traigan agua, ¿no? De esas del agua que reparten".

Programa "Agua Bienestar"

La escasez de agua es uno de los problemas más graves que padecen, desde hace décadas, las zonas de bajos recursos en la Ciudad de México.

Salma Abigail, vecino de San Miguel Ajusco, Tlalpan

"Hasta 7 meses que no nos echan el agua. Cuando la echan en tubería sale muy clorada con demasiados gusanitos, es agua que no se puede tomar".

Por ello, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha en el inicio de su gestión el "Programa Agua Bienestar" que consiste en la venta de garrafones de agua de 20 litros en cinco pesos.

Clara Brugada, 30 diciembre 2024. Presentación del Programa Agua Bienestar

"O sea las zonas de tandeo de agua o de racionamiento de agua, a ellos va dirigido este beneficio".

San Miguel Ajusco, Alcaldía Tlalpan

N+ Focus realizó un recorrido por San Miguel Ajusco, una de las 284 colonias que reciben agua racionada de manera intermitente. De acuerdo con el listado que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2025.

Con 94 colonias con tandeo, Tlalpan es la alcaldía que enfrenta la mayor crisis hídrica en la capital del país, y solo cuenta con puntos de distribución de Agua Bienestar en 8 colonias que padecen tandeo.

Salma Abigail, vecino de San Miguel Ajusco, Tlalpan

"Por acá no, casi no hay programas de esos. Es lo más curioso, los ponen donde hay".

Portales, Alcaldía Benito Juárez

En contraste, Benito Juárez, la alcaldía con el mayor índice de desarrollo humano de la ciudad, es una de las 6 demarcaciones capitalinas que no padecen el abasto de agua por tandeo.

Fabiola Moreno, vecina de Portales, Benito Juárez

"Maravilloso, un buen ahorro para la familia".

N+ Focus: ¿y cuántos garrafones le dan?

"Eh, bueno, dan dos por persona más o menos".

Benito Juárez cuenta con 4 puntos de distribución de Agua Bienestar, en las colonias Ocho de Agosto, Nativitas, Narvarte Poniente y Portales Norte, donde una vez a la semana se venden a 5 pesos garrafones de agua de plantas potabilizadoras del gobierno de la Ciudad de México.

Mabel Ocaña, vecina de Portales, Benito Juárez

"Ahorita pues le dije, “¿Cuánto es?”, porque es la primera vez que vengo y yo. "Pero fueron tres." Me dijo, "No, es que cuesta 5 pesos cada uno." Ah, le dije, "Okay, superbien."

Silvia Guerrero, Coordinadora de Proyector de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana

N+ Focus: ¿Y en esta zona no hay escasez de agua en la tubería?

"No, no, no padecemos de eso".

N+ Focus: Ah, pues son de los afortunados.

"Por eso le digo que es la Suiza chiquita".

Para ser beneficiario del programa Agua Bienestar, los vecinos son anotados por servidores de la ciudad en una lista.

Luis Alberto, servidor de la CDMX en Portales

"Les pedimos sus datos, su credencial elector, los anotamos y. Para llevar como un control y hacer lo que te digo del padrón para enviarles

mensaje cuando llegue el agua y vengan a comprarla".

Alcaldías tienen "Agua Bienestar", pese a no tener problemas de agua

En la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional gobierna en 5 alcaldías: Tres de ellas, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez, no tienen problemas de tandeo y pese a ello se reparte Agua Bienestar en 18 colonias.

Juan Francisco Bustamante, presidente Asociación para la Correcta Hidratación

"Es un programa que han aprovechado con motivos políticos, uno, al pedir la credencial y si no estás adherido a ese programa no tienes acceso al agua".

Es un programa que se ha vuelto clientelar

El 6 de octubre pasado, Clara Brugada informó que la distribución de Agua Bienestar pasaría de 400 a 700 colonias en diciembre de 2025.

De acuerdo con la última publicación en la que se pueden consultar los puntos de Agua 4 Bienestar, el programa se encuentra únicamente en 124 colonias de las 16 alcaldías, con 127 puntos de distribución.

Seis de las alcaldías no tienen problemas de tandeo y aún así tienen distribución en 34 colonias con 35 puntos de entrega.

Juan Francisco Bustamante, presidente Asociación para la Correcta Hidratación

"Llevan el agua a ciertos grupos sociales y no están haciendo nada por resarcir la crisis. Dónde está el acceso a una agua de calidad, no existe".

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