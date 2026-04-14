Propietarios Deberán Contar con Licencia para Tener Animales de Compañía ‘Peligrosos’ en Tecate

Tener un animal de compañía, considerado potencialmente peligroso, ahora requiere de una licencia obligatoria en el municipio de Tecate, en Baja California, esto con el fin de fomentar la tenencia responsable, así como fortalecer el control de esterilización y vacunación.

Ahora los dueños deben solicitar el registro de razas grandes, como, por ejemplo, pitbull, pastor alemán, rottweiler, entre otros, que tengan características físicas que puedan considerarse "peligrosas" según las leyes de protección animal del estado.

Costo

Esta licencia, tienen un costo de 117 pesos con 31 centavos.

Al respecto Gabriela Vázquez, directora del Instituto Municipal de Bienestar Animal, indicó:

"Eso se establece de acuerdo a la complexión del perro, a la fuerza en su mandíbula, en su mordida, las condiciones fisiológicas del perro, físicas, entonces por eso se determina ciertas razas en específico"

Trámite

Para tramitarla, los dueños deberán cumplir con una serie de requisitos que garanticen un entorno seguro para el animal, como contar con espacio suficiente en el domicilio.

Estos datos, formarán parte de la información que se recopila en el Registro Único de Animales de Compañía.

Gatos, aves y otras especies de perros de menor tamaño, también deberán ser inscritos en este padrón para tener una estadística del número total de mascotas en el denominado pueblo mágico.

En estos casos se realiza de forma gratuita.

"Una vez realizado el registro además de emitir el comprobante oficial también se otorgará un holograma, que permitirá colocarse frente a la vivienda e indicar cuántas mascotas y de qué tipo viven en ese hogar"

Ante esta nueva dinámica, algunos rescatistas, mencionan que lo recaudado ayudará a que los servicios del Instituto Municipal de Bienestar Animal.

Por su parte Maricruz Hernández, rescatista independiente, señaló:

"Yo lo veo bien porque así saben cuántos perros son y obligan a la gente a que los operen o que los tengan adentro, que no anden haciendo en las calles y todo eso, para mí está bien"

Otra parte de la ciudadanía señala que a pesar de ser necesario este registro, el costo es alto.

Como lo refiere José Carlos, propietario de perros:

"No estoy de acuerdo en el cobro, pero sí creo que a partir de un padrón podemos dimensionar la realidad en cuanto a animales de acompañamiento en la ciudad"

La directora del Instituto Municipal de Bienestar Animal explicó que contar con el registro ayudará a tener mejor ubicadas las zonas de vulnerabilidad y detectar posibles focos de contagio de enfermedades como la rickettsia.

De no registrarse, los dueños de perros potencialmente peligrosos podrán ser multados hasta por 17 mil pesos.

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Con información de N+

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