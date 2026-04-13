NASA Pondrá Astronautas en la Luna en 2028 con Artemis IV y Busca Construir Base Lunar en 2032

La NASA no se duerme en sus laureles tras el éxito de Artemis II. Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial, señaló que la misión Artemis IV pisará la Luna en 2028.

Ya se está preparando el traslado de Artemis III al Edificio de Ensamblaje de Vehículos, en el Centro Espacial Kennedy.

al Edificio de Ensamblaje de Vehículos, en el Centro Espacial Kennedy. La NASA planea construir una base permanente cerca del polo sur de la Luna para el año 2032.

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NASA viajará a la Luna una vez al año

Una misión al año. Este es el ambicioso itinerario que tiene la NASA para la Luna. Jared Isaacman ha declarado que ya se está preparando la misión Artemis III, que habrá de sobrevolar la Luna en 2027. Actualmente, según declaró, se prepara el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de esta misión.

A través de X, el funcionario y empresario declaró:

“Con Artemis II completada, nos estamos preparando para trasladar Artemis III al VAB. Artemis III se encontrará con nuestros socios en órbita terrestre mientras continuamos construyendo hacia la base lunar”.



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Para el año 2028, la NASA lanzará la misión Artemis IV, que será la primera en pisar la Luna desde 1972. Pero, a diferencia de la carrera espacial del siglo XX, esta vez la agencia espacial no se limitará a poner humanos en la superficie del satélite.

La NASA buscará construir una base en la Luna que habrá de operar de forma semipermanente para el año 2032. Como explicamos a detalle en este artículo, la construcción de esta base en el polo sur del satélite ocurrirá en tres fases, con el apoyo de varias agencias espaciales internacionales. El propósito último de la base lunar será preparar el terreno para la eventual llegada de humanos a Marte.

La carrera espacial: van a la Luna para conquistar la Tierra

Pero los planes de la NASA no ocurren en el vacío y se deben, en gran medida, al avance de China. El gigante asiático inauguró una nueva carrera espacial con el lanzamiento de la estación espacial Tiangong (“Palacio Celestial”, en chino).

La idea de que China y Estados Unidos protagonizan una carrera espacial en dirección a la Luna ha sido confirmada por el propio Jared Isaacman. En diciembre del 2025, el funcionario declaró durante una audiencia ante el Comité de Comercio del Senado:

“Estamos en una gran competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos, incluyendo el espacio”.

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Durante aquella audiencia, el empresario, quien comandó una misión privada de SpaceX y es cercano a Elon Musk, advirtió que la meta de esta carrera espacial será incidir en la política de nuestro planeta:

“No es momento de demoras, sino de actuar, porque si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían alterar el equilibrio de poder aquí en la Tierra”.

A propósito del lanzamiento de la misión Artemis II, el escritor y físico español Agustín Fernández Mallo llamó a no ver con ingenuidad el regreso a la Luna y advirtió sobre su verdadero fin: “conquistar la Tierra”.

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