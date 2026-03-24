NASA Anuncia Base en la Luna: ¿En Qué Consiste el Plan para Construir Estación en 7 Años?

La NASA anunció que planea construir una base en la Luna. Este cambio en el programa Artemis buscará construir un asentamiento humano permanente en el satélite en siete años y con un presupuesto de 20 mil millones de dólares.

La base en la Luna de la NASA se construirá en colaboración con empresas privadas en docenas de vuelos.

de la se construirá en colaboración con empresas privadas en docenas de vuelos. Se ha elegido el polo sur de la NASA, pues es una zona rica en agua.

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NASA anuncia base en la Luna en plan de 7 años

El programa Artemis ha enfrentado problemas y retrasos, incluso la fiabilidad del escudo térmico de la nave Orión ha sido puesta en duda. Esto no ha impedido que la NASA eleve la apuesta alrededor de la Luna: este 24 de marzo, la agencia espacial anunció la construcción de una base en el hemisferio sur del satélite.

Jared Isaacman, director de la agencia espacial, dio a conocer la suspensión del proyecto Gateway, que pondría una estación espacial en la órbita lunar. En cambio, la NASA se enfocará en la construcción de una base permanente:

“Suspendemos el proyecto Gateway en su forma actual y nos centramos en la puesta en marcha de una infraestructura que permita garantizar una presencia sostenible en la superficie de la Luna”.

Video: La NASA Quiere Crear la Primera Colonia Humana en la Luna

El funcionario señaló que invertirá 20 mil millones de dólares en siete años para la construcción de esta base estadounidense. Esta cifra equivaldría a 354 mil millones de pesos:

“La base lunar no será una realidad de la noche a la mañana. Invertiremos alrededor de 20 mil millones de dólares en los próximos siete años y la construiremos a lo largo de decenas de misiones, en colaboración con socios comerciales e internacionales”.

Cabe señalar que el programa Apolo, que llevó a humanos a la Luna y operó entre 1961 y 1972, tuvo un costo aproximado de 25 millones de dólares. Considerando la inflación, para el 2022 esta cifra equivaldría a 165 mil millones de dólares.

Un nuevo paso en la carrera espacial entre China y Estados Unidos

Además de la base en la Luna, Jared Isaacman reiteró que la NASA buscará pisar de nuevo la superficie del satélite antes de que termine el actual mandato de Donald Trump:

“La NASA está comprometida a lograr lo casi imposible una vez más: regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y hacer todo lo necesario para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”.

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En anteriores ocasiones, el director de la NASA ha señalado que en este momento Estados Unidos y China se encuentran en una carrera espacial, semejante a la que se llevó a cabo con la Unión Soviética en el siglo XX. En diciembre del 2025, el funcionario declaró que China estaba en condiciones de desafiar la supremacía estadounidense en viajes espaciales.

“Estamos en una gran competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos, incluyendo el espacio”.

NASA anuncia propulsor nuclear para llevar nave a Marte

Amit Kshatriya, administrador adjunto de la NASA, señaló que se incluirá a socios privados e internacionales en el desarrollo de esta base:

“Hoy estamos alineando a la NASA en torno a la misión. En la Luna, estamos adoptando una arquitectura focalizada y por fases que desarrolla capacidades aterrizaje tras aterrizaje, de forma incremental y en consonancia con nuestros socios industriales e internacionales”.

Entre las mayores sorpresas de este plan, se incluiría el uso de un propulsor nuclear para viajar hacia Marte:

“En nuestras misiones científicas, estamos abriendo la superficie lunar a investigadores y estudiantes de todo el país, y con el Reactor Espacial-1 Freedom, finalmente estamos llevando la propulsión nuclear fuera del laboratorio y hacia el espacio profundo”.

Aunque la energía nuclear se usa de forma cotidiana en el espacio, como en el caso de las misiones Voyager, que llevan baterías de plutonio, hasta ahora no se ha empleado la propulsión nuclear en naves espaciales.

Video: NASA Comparte Más Detalles sobre Misión Artemis

Cabe señalar que en 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó los Principios relativos al uso de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre. Aunque no prohiben el uso de energía nuclear en el espacio, estos Principios aconsejan limitar el uso de reactores nucleares a misiones interplanetarias y órbitas altas.

Además, estos lineamientos contemplan limitar el uso de uranio-235 en propulsión, pues este material es indispensable para la reacción detrás de una bomba atómica.

¿En qué consiste el plan de 3 fases de la NASA para construir base en la Luna?

A partir del 2027, la NASA llevará a cabo al menos un alunizaje anual dentro del programa Artemis. Esto será parte de un plan de tres fases para la construcción de la base en la Luna. Las tres fases son:

Misiones modulares y constantes a la Luna

y constantes a la Luna Construcción de infraestructura en colaboración con socios internacionales

de infraestructura en colaboración con socios internacionales Consolidación de presencia humana en la Luna

La NASA señala que la primera fase contempla pasar de las misiones puntuales hacia un enfoque modular y repetible. Este modelo contempla servicios de carga y el envío de vehículos exploradores e instrumentos a la superficie de la Luna. Cabe señalar que el hemisferio sur de la Luna, cerca del polo, fue elegido para colocar la base por la presencia de agua en forma de hielo.

La segunda etapa se concentrará en consolidar una infraestructura semihabitable en la Luna. En este punto, se contará con las operaciones recurrentes de astronautas y se incorporará el vehículo explorador presurizado de la JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial).

Durante la tercera etapa del programa Artemis, se sumarán los Módulos Presurizados de Hábitat Multipropósito desarrollados por la Agencia Espacial Italiana, que dotarán de un sitio seguro con una vida útil de al menos diez años. También se sumará el vehículo utilitario lunar, desarrollado por la Agencia Espacial Canadiense.

Finalmente, la NASA buscará asegurar la presencia estadounidense en la órbita baja de la Tierra. Según explicó, empleará la Estación Espacial Internacional para construir una estación gubernamental que contará con módulos privados de uso comercial. Tras estar anclada a la EEI, esta nueva estación habrá de desacoplarse para orbitar por cuenta propia el planeta de forma permanente.

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