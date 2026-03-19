NASA Despliega De Nuevo Cohete de la Misión Artemis II en Florida

Esta noche del 19 de marzo, la NASA está llevando a cabo la operación para mover el cohete SLS en su plataforma de lanzamiento. Este cohete habrá de despegar el 1 de abril para llevar la misión Artemis II a la Luna en la cápsula Orión.

El anterior lanzamiento de la misión Artemis II fue suspendido por un fallo en el sistema de suministro de helio.

de la misión fue suspendido por un fallo en el sistema de suministro de helio. La misión Artemis II circunnavegará la Luna en un viaje de diez días.

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NASA coloca cohete de Artemis II en plataforma de lanzamiento

La NASA ha comenzado la operación para colocar en la plataforma de lanzamiento el cohete SLS (siglas para “Sistema de Lanzamiento Espacial”). Este cohete, que funciona mezclando oxígeno líquido e hidrógeno líquido congelado, habrá de llevar a la misión Artemis II a bordo de la cápsula Orión.

El cohete SLS, con 17 pisos de altura, se ubicaba en un hangar de reparaciones dentro del Centro Espacial Kennedy, en Florida. El recorrido de apenas 6.4 kilómetros hacia la plataforma de lanzamiento durará doce horas, debido a la precisión y delicadeza que exige la operación.

Esta misión, que cuenta con cuatro astronautas, habrá de circunnavegar la Luna. El recorrido, que tomará diez días desde su lanzamiento hasta su regreso, será la primera vez que los humanos vuelvan a la Luna en más de cincuenta años.

El programa Artemis (o Artemisa, en español) representa los esfuerzos de la NASA y de agencias espaciales aliadas, como la Agencia Espacial Europea (ESA) por volver a la Luna. De forma análoga a la carrera espacial que protagonizaron la URSS y Estados Unidos en el siglo XX, en esta ocasión el gobierno estadounidense compite con China por dominar la exploración espacial.

A diferencia del siglo anterior, que se concentró en la tecnología balística, la actual carrera espacial no contempla solo colocar astronautas en la Luna, sino construir bases permanentes y, acaso, usar al satélite como trampolín para visitar otros sitios del sistema solar, como Marte.

Se espera que la misión Artemis II despegue el 1 de abril

Se anticipa que el cohete SLS despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida, el próximo 1 de abril del 2026. La actual ventana de lanzamiento va del 1 al 6 de abril, momento en que la órbita de la Luna se encuentra en el sitio óptimo para una aproximación.

La NASA coloca el cohete SLS en la plataforma de lanzamiento para el despegue de la misión Artemis II. Foto: Reuters

Ya en dos ocasiones ha retrasado el lanzamiento de la cápsula Orión. En una primera ocasión se detectó una fuga de hidrógeno, durante una prueba de combustible. El segundo fallo correspondió al sistema de suministro de helio, que es indispensable para asegurar la presión del combustible en el espacio.

A bordo de la misión Artemis II viajarán cuatro astronautas:

El comandante Reid Wiseman , de la NASA.

, de la NASA. El piloto Victor Glover , primer astronauta afroamericano en viajar hacia la Luna.

, primer astronauta afroamericano en viajar hacia la Luna. Christina Koch , quien se convertirá en la primera astronauta mujer ir a la Luna.

, quien se convertirá en la primera astronauta mujer ir a la Luna. Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

La misión no pisará la Luna; este objetivo habrá de pertenecer a otras misiones del programa Artemis. Sin embargo, Artemis II se ubicará a más de 400 mil kilómetros cuando pase por la cara oculta de la Luna, lo que convertirá a estos astronautas en los humanos que más lejos han estado de la Tierra.

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