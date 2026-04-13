Llegan a Acuerdo Sindicato del Metro y Autoridades de CDMX Tras Paro Hoy: ¿En Qué Consiste?

Luego de que este lunes 13 de abril 2026, los trabajadores del Metro se fueran a paro escalonado en todos los servicios que ofrecen, esta tarde se reunieron el director del Metro Adrián Rubalcava, y el dirigente del Sindicato del Metro, Fernando Espino. En dicho encuentro, lograron un acuerdo con el que se restablecerá la operación en toda la red.

El director general del Metro, informó en sus redes sociales que, después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro "se alcanzaron acuerdos relevantes".

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¿En qué consisten los acuerdos de las autoridades del Metro y el Sindicato de Trabajadores?

De acuerdo con el director del Metro, se centran en lo siguiente:

Fortalecer el mantenimiento del sistema

Redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio

Generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores.

¿Habrá Paro Escalonado del Sindicato del Metro Mañana Martes 14 de Abril 2026?

De acuerdo con el director del Metro, ante estos acuerdos, "a partir de mañana, el servicio operará con total normalidad".

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