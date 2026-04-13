Balacera en CDMX Hoy: Ataque Armado Deja un Hombre Muerto en Los Manzanos, Miguel Hidalgo

Una balacera hoy en la colonia Los Manzanos de la alcaldía Miguel Hidalgo provocó la movilización de servicios de emergencia en CDMX.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Lago Mask y Lago Bolsena, por lo que las autoridades acudieron a verificar la situación.

Al llegar al lugar, cerca de un local de comida, encontraron a un hombre de aproximadamente 21 años de edad, quien estaba inconsciente y presentaba varias lesiones por arma de fuego. Por ello, solicitaron apoyo a paramédicos, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

¿Cómo fue la balacera en la Miguel Hidalgo hoy 13 de abril 2026?

Según los testigos, el hombre se encontraba en las inmediaciones cuando sujetos a bordo de motocicleta le dispararon en diversas ocasiones para posteriormente huir.

Asimismo, contaron a las autoridades que durante el ataque armado hoy en la colonia Los Manzanos, se escucharon entre 5 y 6 balazos, por lo que de inmediato buscaron refugio y llamaron al 911.

La zona permanece acordonada para esperar la llegada de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para llevar a la cabo las primeras indagatorias. También realizan un operativo para dar con los presuntos responsables de este asesinato.

En breve, más información...