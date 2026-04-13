El defensor ambiental Roberto Chávez fue asesinado a balazos en el municipio de Villa Madero, Michoacán; ya había denunciado amenazas.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión armada ocurrió durante la noche de este domingo en la comunidad del Sangarro. El activista de 60 años de edad, presuntamente, salió a cenar con su familia.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida al Empresario Platanero Eduardo "Edy" Ochoa en Michoacán

Sin embargo, cuando iba con ellos, fue agredido a tiros. El defensor ambiental quedó lesionado por varios impactos por arma de fuego y los presuntos responsables huyeron del lugar.

Una vez que llegaron los servicios de emergencia, se confirmó el fallecimiento de Roberto Chávez.

Luego de darse a conocer el hecho, elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), acudieron al sitio para realizar las primeras indagatorias y abrir una carpeta de investigación para esclarecer el caso.

Video: Incendio Movilizó a Cuerpos de Emergencia en Fraccionamiento de Morelia, Michoacán

¿Quién era Roberto Chávez, defensor ambiental asesinado en Michoacán?

Roberto Chávez era un defensor ambiental muy conocido en Michoacán. Su trabajo como activista se enfocaba principalmente en proteger los bosques y mantos acuíferos en el municipio de Madero.

También era integrante del Comité de Defensa Ambiental del Sangarro, quienes se encargan de vigilar y cuidar los recursos naturales en el municipio. De manera extraoficial, se tiene conocimiento de que ya había recibido amenazas por su labor en la defensa del ambiente.

Roberto Chávez era uno de los principales promotores y defensores de los bosques. Debido a que en diversas zonas de Madero se registra tala clandestina e incendios forestales, con la finalidad de preparar el terreno para expandir huertas, principalmente de aguacate.

Historias recomendadas:

EPP