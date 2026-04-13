¿Qué Pasó Hoy en Línea 7 y Línea 1 del Metro CDMX? Usuarios Reportan Humo y Aglomeraciones

El Metro CDMX hoy 13 de abril de 2026 ha presentado varios retrasos y aglomeraciones debido a un paro de trabajadores del transporte, sin embargo, los usuarios de la Línea 7 reportaron esta tarde que fueron desalojados del tren debido a presencia de humo. En tanto, los pasajeros de la Línea 1 también reportan irregularidades.

De acuerdo con los primeros reportes, los usuarios indicaron que el servicio fue interrumpido en la ruta que va de El Rosario a Barranca del Muerto, debido a que en la estación Mixcoac los desalojaron.

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A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes del momento en el que los pasajeros bajan rápidamente de los vagones y se dirigen a la zona de andenes. También se puede apreciar cómo hay presencia de humo en dicha estación.

"Se está quemando la Línea 7", indicó una usuaria en redes sociales.

Las personas usuarias de la Línea 7 del Metro señalan que no hay paso de trenes, por lo que este retraso ha provocado aglomeraciones en las estaciones con dirección a Barranca del Muerto.

Video:¿Qué Pasó Hoy en la Línea 7 del Metro CDMX? Reportan Humo y Fallas en la Estación Mixcoac; Esto Dice el STC

¿Qué pasó en la Línea 7 del Metro CDMX hoy 13 de abril 2026?

Luego de darse a conocer los reportes de usuarios, el personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC), informaron que se agiliza la circulación de los trenes en dicha ruta después del desalojo de un tren para revisión.

"Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de realizar el retiro de un tren para revisión", aseguró.

Atiende las indicaciones del personal del sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar, solicitaron las autoridades.

¿Y qué pasó en la Línea 1 del Metro CDMX?

En tanto, los usuarios de la Línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, indican que hay severos retrasos en el servicio. Asimismo, señalan que el acceso a la estación Insurgentes está cerrado.

"Cerrada la estación Insurgentes de la línea 1, ¿qué está pasando?", aseguró una usuaria.

En imágenes se puede observar cómo las personas están afuera de la estación en inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, donde esperan respuesta de las autoridades. El Metro CDMX indicó que la Línea 1 presenta alta afluencia.

"Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón", aseguró en sus redes sociales.

Cerca de las 19:30 horas se aperturaron los accesos de la estación Insurgentes para el ingreso ordenado de los usuarios y evitar aglomeraciones.

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EPP