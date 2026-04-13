Protesta de Trabajadores del Metro CDMX: ¿Qué Piden Empleados en Manifestación?
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Conoce aquí las denuncias de los trabajadores del Metro capitalino y sus peticiones a las autoridades de la Ciudad de México
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Desde el pasado viernes, trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) iniciaron una protesta escalonada que ha ocasionado caos en este medio de transporte.
El fin de semana, por ejemplo, los pasajeros reportaron retrasos de hasta 40 minutos en la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad.
¿Pero por qué los empleados determinaron realizar la manifestación? Aquí en N+ te contamos sobre el aviso que emitió el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro CDMX.
LIVEBLOG N+ | Bloqueos y Paro Metro CDMX En Vivo Hoy: Últimas Noticias de Protestas Este 13 de Abril 2026
Comunicado del Sindicato del Metro CDMX
En redes sociales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo publicó un comunicado en el que alertó sobre el deterioro del servicio, por falta de mantenimiento, inversión y atención oportuna, dijo.
“Hoy, trenes fuera de servicio, instalaciones obsoletas y fallas constantes afectan la seguridad y el traslado de millones de personas”, indicó la organización sindical.
Ante ello, los trabajadores del Metro CDMX advirtieron que seguirán alzando la voz hasta que el servicio cumpla con los estándares de seguridad y calidad.
Por esa razón, pidieron la compresión de los usuarios y su apoyo solidario para enfrentar la situación.
¿Cómo está la situación del Metro CDMX?
Los trabajadores del SCT Metro expusieron que la falta de inversión, planeación y compromiso de las autoridades capitalinas se traduce en mayor deterioro del servicio, lo que ha ocasionado:
- De un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general.
- Tienen más 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite para su mantenimiento es de 750 mil kilómetros
- El 30% de los trenes recibe mantenimiento incompleto
- 84 trenes se encuentren detenidos en talleres por falta de refacciones
- Solo hay 68 trenes en buenas condiciones, los cuales circulan en las Líneas 1 y 12
- Los equipos de Instalaciones Fijas tienen más de 50 años en operación, son obsoletos y no se les brinda el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto
- Las vías por donde circulan los trenes se encuentran en pésimas condiciones por la falta de mantenimiento adecuado.
Video relacionado: ¿Qué Pasó en Metro Pantitlán Hoy?: Usuarios Reportan Gran Afluencia y Retraso de Trenes.
¿Qué piden los empleados?
Ante ello, los trabajadores del Metro pidieron al gobierno capitalino los siguientes puntos, con la finalidad de garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores:
- Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas
- Atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la Red del Metro
- Que el uso de recursos destinados al Metro se ejerza para lo que está destinado
- No a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones
- No a la reducción de carriles en la calzada de Tlalpan
- No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2, por comprometer la seguridad de las instalaciones del Metro.
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Con información de N+.
spb