FGR Presenta Nuevos Avances sobre la Investigación del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) dio una conferencia especial hoy 13 de abril de 2026, donde el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta institución, Ulises Lara, informó sobre el avance en la investigación del Rancho Izaguirre ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

El funcionario explicó que el 10 de abril, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizaron una visita al área con la debida autorización otorgada por la autoridad jurisdiccional.

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"Equipos multidisciplinarios de delitos han procesado el predio ininterrumpidamente desde marzo de 2025, cuando esta Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos", afirmó.

Durante la diligencia, se brindó información a los integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadores en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios.

Lo anterior, precisó el fiscal, se realizó bajo las debidas medidas de seguridad con el propósito de garantizar la integridad de los indicios y la cadena de custodia, así como de preservar la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

¿En qué va la investigación sobre el caso?

Ulises Lara recordó que, de las líneas de investigación que se siguen, se desprendió que el predio era utilizado como un campo de adiestramiento operado por una organización criminal.

Mientras tanto, los indicios localizados continúan en análisis por parte del Centro Federal Pericial Forence de manera simultánea al procesamiento del predio.

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AMP/EPP