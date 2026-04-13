Estados Unidos Hunde Otra "Narcolancha" en una Ruta del Pacífico; Hay dos Muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reportó este lunes 13 de abril de 2026 que destruyó una presunta "narcolancha" en el Pacífico Oriental, en un operativo que dejó dos muertos y ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses.

Es el más reciente de una serie de ataques similares que desde septiembre de 2025 suman más de 150 personas muertas en el Pacífico y el Caribe.

Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026

Operación Southern Spear en el Pacífico

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Comando Sur, la inteligencia militar había confirmado con anticipación que la embarcación transitaba rutas conocidas de narcotráfico y participaba activamente en ese tipo de operaciones.

El SOUTHCOM calificó la intervención como un "ataque cinético letal" contra lo que denominó Organizaciones Terroristas Designadas, en el marco de la Operación Southern Spear.

Dos muertos, sin bajas estadounidenses

Dos hombres fueron abatidos a bordo de la narcolancha. El Comando Sur no especificó a qué organización pertenecían ni presentó pruebas sobre su vínculo con el narcotráfico. El operativo se enmarca en lo que el SOUTHCOM describe como una estrategia de "fricción sistémica total" contra los cárteles.

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CT