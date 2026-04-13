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Localizan Con Vida a Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Guerrero, y a su Padre

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Tanto el alcalde como su padre fueron rescatados en un operativo que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros

Localizan Con Vida a Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Guerrero, y a su Padre

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Tras un operativo federal coordinado, fueron localizados el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril.

Vía la red social X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tanto el alcalde como su padre fueron rescatados en un operativo que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.

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En la operación participaron elementos de las secretarías de la Defensa y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC; ello en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México. 

"Ambos se encuentran a salvo. Se continuarán las operaciones para detener a los responsables", escribió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desaparecen Juan Andrés Vega Carranza, Alcalde de Taxco, y su Padre

Evelyn Salgado destaca trabajo en conjunto

Momentos más tarde, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que la localización con vida de Vega Carranza y su padre fue producto de la coordinación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

"Se continuará con las investigaciones y las operaciones correspondientes para dar con los responsables. Nuestro compromiso se mantiene firme: seguir actuando con responsabilidad y atencióm", escribió la gobernadora. 

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