Localizan Con Vida a Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Guerrero, y a su Padre

Tras un operativo federal coordinado, fueron localizados el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril.

Vía la red social X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tanto el alcalde como su padre fueron rescatados en un operativo que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.

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En la operación participaron elementos de las secretarías de la Defensa y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC; ello en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México.

Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 13, 2026

"Ambos se encuentran a salvo. Se continuarán las operaciones para detener a los responsables", escribió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Desaparecen Juan Andrés Vega Carranza, Alcalde de Taxco, y su Padre

Evelyn Salgado destaca trabajo en conjunto

Momentos más tarde, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que la localización con vida de Vega Carranza y su padre fue producto de la coordinación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

"Se continuará con las investigaciones y las operaciones correspondientes para dar con los responsables. Nuestro compromiso se mantiene firme: seguir actuando con responsabilidad y atencióm", escribió la gobernadora.

Informamos la localización con vida del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, el señor Juan Vega Arredondo.



Este resultado es producto de la coordinación efectiva entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, con un despliegue permanente… https://t.co/FsrMBP1WFr — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 13, 2026

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