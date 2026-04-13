Vinculan a Proceso a Hernán "N", Exsecretario de Seguridad de Tabasco, por Peculado

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de dicha entidad, por su probable responsabilidad en el delito de peculado cometido en agravio del patrimonio público.

Fue el pasado 7 de abril cuando la FGET cumplimentó la orden de aprehensión en contra de "El Abuelo" o "Comandante H", presunto líder del grupo delictivo "La Barredora" .

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En la continuación de la audiencia inicial celebrada este lunes, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para acreditar la posible participación de "El Abuelo" en los hechos que se le imputan.

Hernán "N" permanecerá en prisión

Asimismo, se ratificó la prisión preventiva justificada, asegurando que el proceso se lleve a cabo con el imputado en reclusión, y se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual vence el próximo 12 de agosto de 2026.

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¿Cuántos años podría pasar "El Abuelo" en la cárcel por este delito?

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió la vinculación a proceso por el delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal.

Dicho código contempla sanciones que pueden ir aproximadamente de 2 a 14 años de prisión, además de multa e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, dependiendo del monto de lo sustraído y las circunstancias del caso.

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