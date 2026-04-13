ICE Detiene en Florida a Empresario Zaga Tawil, Acusado en México de Saquear Fondos de Infonavit

Rafael Zaga Tawil, empresario de origen mexicano señalado de participar en el presunto saqueo de más de cinco mil millones de pesos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida, según el localizador de detenidos de esa agencia federal estadounidense consultado este lunes 13 de abril de 2026.

El registro del ICE lo ubica en el Glades County Detention Center, en el estado de Florida. Que su detención haya sido ejecutada por una agencia migratoria indica que Zaga Tawil se encontraba en situación irregular en territorio estadounidense al momento de ser aprehendido.

Foto: N+.

¿Qué le investiga la FGR desde 2022?

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo en junio de 2022 una orden de aprehensión en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita —lavado de dinero—, de acuerdo con el comunicado FGR 295/22, fechado el 30 de junio de ese año.

En ese documento también aparece mencionado su hijo, identificado entonces solo como Elías "Z".

Dos años después, en julio de 2024, un juez federal con sede en el penal de Almoloya de Juárez amplió y reiteró las órdenes de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono, en el marco del mismo caso del Infonavit.

Cuatro años con orden de captura, ahora en manos del ICE

La orden de aprehensión tiene una vigencia de casi cuatro años a la fecha de esta publicación. La detención de Zaga Tawil por parte del ICE, una agencia que actúa sobre personas en situación migratoria irregular, lo coloca ahora en custodia de las autoridades estadounidenses.

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CT