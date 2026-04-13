Desaparece Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Guerrero, y Privan de la Libertad a su Padre

Este lunes, 13 de abril de 2026, se reportó la desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, Guerrero, mientras continúan las labores de búsqueda para la localización de su padre, el doctor Juan Vega Arredondo.

"Se informa a la ciudadanía y a los medios de comunicación que, con motivo de la privación de la libertad del Dr. Juan Vega Arredondo, y desaparición del C. Arq. Juan Andrés Vega Carranza, Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Gro., el día de hoy se desplegó un operativo interinstitucional con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno".

En dicho operativo destaca la participación de elementos del Ejército Mexicano y Gdia. Nal., de los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México; aeronaves de la G. N., efectivos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que suman más de 500 efectivos.

Las fuerzas desplegadas en el Mpio. de Taxco de Alarcón y sus alrededores trabajarán de manera permanente y coordinada, manteniendo su presencia en la zona hasta lograr su ubicación y localización.

Padre del alcalde de Taxco está desaparecido

Cabe recordar que desde ayer domingo, se mantienen operativos de búsqueda en los municipios de Taxco de Alarcón, Tetipac y Pilcaya, con recorridos y acciones coordinadas en campo, así como desde el aire con labores de vigilancia aérea, para localizar al padre del alcalde.

El doctor Vega Arredondo, quien también es director del hospital general Adolfo Prieto de Taxco, desapareció desde la noche del sábado pasado. El vehículo en el que viajaba fue localizado abandonado en la comunidad de Acamixtla, afuera de Taxco.

Por este hecho, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda con el fin de dar con su paradero sin que se reporten resultados hasta el momento.

También se difundió una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero.

⭕️ #FGEGuerrero investiga la desaparición de un masculino en Taxco de Alarcón



Chilpancingo, Gro., a 12 de abril de 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en… pic.twitter.com/ukmLcoB2Cm — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) April 13, 2026

La desaparición del padre del alcalde de Taxco ocurre a unos días de la detención de Juan 'N', alias ‘El Goku’, registrada el pasado miércoles 8 de abril, que derivó en un paro por un día del transporte público de rutas locales y foráneas, para exigir su liberación.



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Con información de N+.

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